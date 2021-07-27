Прокуратура начала проверку после инцидента с детьми-инвалидами в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 июля. Надзорные органы заинтересовались произошедшим на детской площадке в Северной столице, где женщина пыталась прогнать детей, болеющих аутизмом.

Инцидент произошел рядом с жилым комплексом «Балтийская жемчужина». Местная жительница нагрубила детям с аутизмом, которые, по ее словам, испугали ее ребенка. Видео случившегося опубликовали в Сети. На ролике было слышно, как гражданка громко ругается и требует, чтобы несовершеннолетние гуляли в другом месте.

Проверку также начал Следственный комитет. Специалисты вызвали на допрос одного из представителей центра инклюзивных проектов «Какая разница», который сопровождал детей на прогулке. С его слов, нарушительница общественного порядка также пыталась ударить малышей по рукам.