Суд продлил арест вдове расчлененного рэпера Картрайта

Санкт-Петербург, 27 июля. Санкт-Петербургский суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марины Кохал, обвиняемой в убийстве рэпера Александра Юшко (Энди Картрайта).

Ранее представители Следственного комитета направили в суд ходатайство о продлении меры пресечения еще на три месяца. Защита просила суд отказать следствию и избрать домашний арест. Адвокаты Кохал указали на идентичные основания для продления мер, назначение повторных экспертиз, а также отсутствие причины смерти потерпевшего. В итоге суд удовлетворил ходатайство СК. Таким образом, женщина пробудет под арестом 15 месяцев.

Расчлененное тело Энди Картрайта нашли в петербургской квартире летом прошлого года. По подозрению в убийстве задержали его супругу Марину Кохал.