Ленобласть получила первую партию вакцины «Спутник Лайт»

Санкт-Петербург, 27 июля. Первая партия вакцины «Спутник Лайт», которая рассчитана на 10 932 человек, поступила на склад «Ленфарм».

Препарат в скором времени поступит в районные медицинские учреждения Ленинградской области. Оттуда вакцину распределят по прививочным пунктам. Всего их в регионе организовано 111.

Однокомпонентный российский препарат «Спутник Лайт» будут назначать, исходя из рекомендаций врача. Приоритет планируют отдавать тем, кто уже перенес COVID-19 и хочет пройти ревакцинацию.

Министерство здравоохранения Российской Федерации одобрило испытание вакцин против коронавируса «Спутник Лайт» и AstraZeneca. Об этом говорится в реестре разрешений ведомства на проведение клинических исследований.