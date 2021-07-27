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Ленобласть получила первую партию вакцины «Спутник Лайт»

  /   Обновлено: 27 июля 2021 14:01
Общество
Ленобласть получила первую партию вакцины «Спутник Лайт»
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Санкт-Петербург, 27 июля. Первая партия вакцины «Спутник Лайт», которая рассчитана на 10 932 человек, поступила на склад «Ленфарм».

Препарат в скором времени поступит в районные медицинские учреждения Ленинградской области. Оттуда вакцину распределят по прививочным пунктам. Всего их в регионе организовано 111.

Однокомпонентный российский препарат «Спутник Лайт» будут назначать, исходя из рекомендаций врача. Приоритет планируют отдавать тем, кто уже перенес COVID-19 и хочет пройти ревакцинацию.

Министерство здравоохранения Российской Федерации одобрило испытание вакцин против коронавируса «Спутник Лайт» и AstraZeneca. Об этом говорится в реестре разрешений ведомства на проведение клинических исследований.

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