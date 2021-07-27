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МЧС предупредило об ухудшении погоды в Петербурге

  /   Обновлено: 27 июля 2021 14:05
Общество
МЧС предупредило об ухудшении погоды в Петербурге
Невские Новости  /  Юлия Митина

Санкт-Петербург, 27 июля. Сильные дожди, грозы, град и порывистый ветер ожидаются в Северной столице в среду, предупредили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Жителям города рекомендуется не выходить на улицу во время сильных гроз, а также по возможности выключить телевизор и не разговаривать по телефону. Во время ударов молний рекомендуется избегать нахождения около электропроводов и антенн.

Автолюбителям необходимо проявить особую осторожность на дорогах или и вовсе отказаться от поездок на личном автомобиле. Машину рекомендуется поставить вдали от деревьев или неустойчивых конструкций. Петербуржцам также посоветовали не выходить из дома во время града, следует из сообщения.

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