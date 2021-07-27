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Силовики задержали рецидивиста за нападение на артиста балета в Петербурге
Происшествия
Силовики задержали рецидивиста за нападение на артиста балета в Петербурге
Народные новости  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 27 июля. Сотрудники полиции установили личность уроженца Дагестана, который подозревается в совершении грабежей. Неоднократно судимый мужчина задержан, его подельника ищут.

Около полуночи на набережной канала Грибоедова к молодому мужчине подошли двое злоумышленников. У пострадавшего забрали наушники, телефон и банковскую карту.

На следующий день от грабителей пострадал артист балета. Двое мужчин применили силу и забрали у него 7 тысяч рублей. Полицейские просмотрели записи с камер наблюдения и по приметам установили подозреваемого.

В Артеме обезврежена банда несовершеннолетних грабителей. Они избили потерпевшего и завладели его имуществом на 750 тысяч рублей, сообщало Deita.

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полиция грабеж артист
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