Силовики задержали рецидивиста за нападение на артиста балета в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 июля. Сотрудники полиции установили личность уроженца Дагестана, который подозревается в совершении грабежей. Неоднократно судимый мужчина задержан, его подельника ищут.

Около полуночи на набережной канала Грибоедова к молодому мужчине подошли двое злоумышленников. У пострадавшего забрали наушники, телефон и банковскую карту.

На следующий день от грабителей пострадал артист балета. Двое мужчин применили силу и забрали у него 7 тысяч рублей. Полицейские просмотрели записи с камер наблюдения и по приметам установили подозреваемого.

В Артеме обезврежена банда несовершеннолетних грабителей. Они избили потерпевшего и завладели его имуществом на 750 тысяч рублей, сообщало Deita.