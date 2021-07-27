Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июля 12:34
12:32
Экономика
Торги по двум месторождениям в ЯНАО состоятся 8 сентября
12:32
Происшествия
Нижегородский подросток погиб от удара током
12:31
Общество
Медалистку Олимпиады в Токио Татьяну Минину встретили в аэропорту родного города
12:30
Происшествия
Несовершеннолетнюю девушку изнасиловали на заднем сидении «Лады Приоры» в Мытищах
12:30
Общество
Власти села в Дагестане сняли действовавший почти месяц карантин по COVID-19
12:29
Общество
Человечеству предсказали рекордную жару в ближайшие десятилетия
12:28
Шоу-бизнес
Шепелев собирается отправить сына от Жанны Фриске на учебу за границу
12:27
Общество
«Российский» штамм коронавируса исключили из списка отслеживания ВОЗ
12:27
Общество
Скончался корреспондент МИА «Россия сегодня» Виссам Матта
12:26
Политика
Избирком Петербурга решил аннулировать выдвижение Фатьяновой на выборы
Все новости

Более 1,2 миллиона человек привились от коронавируса в Петербурге

  /   Обновлено: 27 июля 2021 12:20
Общество
Более 1,2 миллиона человек привились от коронавируса в Петербурге
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Санкт-Петербург, 27 июля. Жители Петербурга принимают активное участие в кампании по вакцинации от коронавируса, заявили в Смольном.

В общей сложности на данный момент в городе на Неве вакцинацию от COVID-19 прошел 1 267 441 человек. При этом 906 133 человека полностью завершили цикл прививки,

«За сутки первую прививку сделали 2 922 человека, а вторую – 3 834. Ревакцинацию от коронавируса прошли 769 человек», — сказано в сообщении.

Финские ученые выяснили, что антитела у перенесших коронавирус могут сохраняться в организме в течение года. При этом выработанные после уханьского варианта коронавируса антитела хуже справляются с новыми штаммами COVID-19.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Более 1,2 миллиона человек привились от коронавируса в Петербурге
укол коронавирус COVID-19
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru