Более 1,2 миллиона человек привились от коронавируса в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 июля. Жители Петербурга принимают активное участие в кампании по вакцинации от коронавируса, заявили в Смольном.

В общей сложности на данный момент в городе на Неве вакцинацию от COVID-19 прошел 1 267 441 человек. При этом 906 133 человека полностью завершили цикл прививки,

«За сутки первую прививку сделали 2 922 человека, а вторую – 3 834. Ревакцинацию от коронавируса прошли 769 человек», — сказано в сообщении.

Финские ученые выяснили, что антитела у перенесших коронавирус могут сохраняться в организме в течение года. При этом выработанные после уханьского варианта коронавируса антитела хуже справляются с новыми штаммами COVID-19.