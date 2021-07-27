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Подсчитано среднее количество трат туриста за неделю в Петербурге
Общество
Подсчитано среднее количество трат туриста за неделю в Петербурге
inforeactor.ru  /  Карпова Екатерина

Санкт-Петербург, 27 июля. Туристы в Петербурге в 2021 году стали тратить намного больше, заявили в ходе заседания правительства города.

Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по всем сферам жизнедеятельности людей. Несмотря на это, Петербург стал самым популярным направлением для туризма в России.

«Чаще всего туристы проводили в городе на Неве неделю, за которую тратили почти 38 тыс. руб. Принятые меры по поддержке отрасли позволили сохранить работоспособность сферы гостеприимства», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Петербург может смело претендовать на официальный статус столицы российского туризма. На сегодняшний день Северная столица может похвастаться не только развитым традиционным туризмом, а также wellness, который по оценкам многих экспертов не только качественнее, но и доступнее чем в Москве.

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