Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июля 12:34
12:32
Экономика
Торги по двум месторождениям в ЯНАО состоятся 8 сентября
12:32
Происшествия
Нижегородский подросток погиб от удара током
12:31
Общество
Медалистку Олимпиады в Токио Татьяну Минину встретили в аэропорту родного города
12:30
Происшествия
Несовершеннолетнюю девушку изнасиловали на заднем сидении «Лады Приоры» в Мытищах
12:30
Общество
Власти села в Дагестане сняли действовавший почти месяц карантин по COVID-19
12:29
Общество
Человечеству предсказали рекордную жару в ближайшие десятилетия
12:28
Шоу-бизнес
Шепелев собирается отправить сына от Жанны Фриске на учебу за границу
12:27
Общество
«Российский» штамм коронавируса исключили из списка отслеживания ВОЗ
12:27
Общество
Скончался корреспондент МИА «Россия сегодня» Виссам Матта
12:26
Политика
Избирком Петербурга решил аннулировать выдвижение Фатьяновой на выборы
Все новости

Петербуржца задержали за поджог кафе на проспекте Ветеранов

  /   Обновлено: 27 июля 2021 12:25
Происшествия
Петербуржца задержали за поджог кафе на проспекте Ветеранов
78.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, 27 июля. Мужчину, который умышленно совершил пожар в кафе, задержала полиция. Он пошел на такой поступок из-за конфликта с официантами заведения.

Инцидент случился поздно ночью. Злоумышленник, на вид которому около 30 лет, устроил пожар в кафе. После этого он скрылся на иномарке. Владелец заведения обратился в полицию. Ущерб от произошедшего составил более 7,5 млн рублей. Здание кафе выгорело полностью, пострадавших и погибших в результате ЧП нет.

В настоящее время поджигатель задержан полицией. Стражи порядка возбудили уголовное дело по факту происшествия. Устанавливаются все детали случившегося.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Петербуржца задержали за поджог кафе на проспекте Ветеранов
петербург ветераны кафе
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru