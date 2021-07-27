Петербуржца задержали за поджог кафе на проспекте Ветеранов

Санкт-Петербург, 27 июля. Мужчину, который умышленно совершил пожар в кафе, задержала полиция. Он пошел на такой поступок из-за конфликта с официантами заведения.

Инцидент случился поздно ночью. Злоумышленник, на вид которому около 30 лет, устроил пожар в кафе. После этого он скрылся на иномарке. Владелец заведения обратился в полицию. Ущерб от произошедшего составил более 7,5 млн рублей. Здание кафе выгорело полностью, пострадавших и погибших в результате ЧП нет.

В настоящее время поджигатель задержан полицией. Стражи порядка возбудили уголовное дело по факту происшествия. Устанавливаются все детали случившегося.