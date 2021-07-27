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Пенсионер погиб под колесами «Лады» в Кировском районе Петербурга

  /   Обновлено: 27 июля 2021 12:18
Происшествия
Пенсионер погиб под колесами «Лады» в Кировском районе Петербурга
wikipedia.org  /  Roulex 45 / CC BY-SA 3.0

Санкт-Петербург, 27 июля. Пожилой мужчина оказался под колесами автомобиля ВАЗ-2114. Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло на пересечении улиц Зайцева и Маринеско.

По предварительной информации, пенсионер перебегал проезжую часть в непредназначенном для перехода месте и попал под колеса отечественной легковушки. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте аварии. Его личность устанавливается. На вид погибшему приблизительно 60-70 лет.

Правоохранители установили, что автомобилем управлял 28-летний мужчина. Гражданин имеет шесть лет водительского стажа. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП. Ведется проверка.

На днях автомобиль каршеринга въехал в один из киосков, торгующих кофе и газетами на Васильевском острове.

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