Администратора барбершопа из Петербурга обвинили в оскорблении чувств верующих

Санкт-Петербург, 27 июля. Полиция задержала 35-летнего петербуржца по подозрению в разжигании ненависти к православным. В отношении него заведены уголовные дела по двум статьям.

Инцидент произошел в прошлом году во время празднования Пасхи. Задержанный пришел в Собор Архангела Михаила в Ломоносове, снимая при этом видео, которое потом разместил в одной из соцсетей. На кадрах мужчина негативно оценивал верующих по признаку религиозной принадлежности.

Также злоумышленник продемонстрировал на видео топор, мачете и слезоточивый газ. Кроме того, он угрожал применением насилия в отношении православных христиан. В настоящее время названные предметы изъяты.

В данный момент возбуждены два уголовных дела по статьям 148 (Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и 282 (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) УК РФ.

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