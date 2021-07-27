Найденная мертвой петербургская судья слушала дело бизнесмена Барсукова

Санкт-Петербург, 27 июля. Председатель Куйбышевского районного суда Елена Горбунова, найденная мертвой в собственной квартире, слушала громкое дело против главы «Тамбовской» ОПГ Владимира Барсукова.

В 2016 году судья назначила Барсукову, обвиняемому в покушении на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева, 23 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Другими фигурантами были Александр Меркулов, Вячеслав Дроков и Александр Корпушов, им также был вынесен приговор, связанный с лишением свободы.

В объединенной пресс-службе судов города сообщили, что смерть Елены Горбуновой не носила насильственного характера. Она находилась в отпуске, который брала из-за потери близкого человека. Сама судья не жаловалась на здоровье.