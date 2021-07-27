Оперативники проводят обыск в администрации Бугров

Санкт-Петербург, 27 июля. Экономическая полиция нагрянула с обысками в здание администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района.

Правоохранители примерно в 9:00 по московскому времени пришли к зданию администрации по Шоссейной улице в поселке Бугры. Они предъявили постановление на обыск.

По данным источника ФАН в правоохранительных органах, там находится Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Оперативники осматривают рабочие места, изымают документы. С чем связаны данные мероприятия, пока неизвестно.