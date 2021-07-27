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Оперативники проводят обыск в администрации Бугров

  /   Обновлено: 27 июля 2021 10:15
Происшествия
Оперативники проводят обыск в администрации Бугров
35.мвд.рф  /  Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

Санкт-Петербург, 27 июля. Экономическая полиция нагрянула с обысками в здание администрации муниципального образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района.

Правоохранители примерно в 9:00 по московскому времени пришли к зданию администрации по Шоссейной улице в поселке Бугры. Они предъявили постановление на обыск.

По данным источника ФАН в правоохранительных органах, там находится Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Оперативники осматривают рабочие места, изымают документы. С чем связаны данные мероприятия, пока неизвестно.

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