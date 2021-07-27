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Злоумышленник по телефону «заминировал» Смольный
Происшествия
Злоумышленник по телефону «заминировал» Смольный
Федеральное агентство новостей  /  Денис Машкин

Санкт-Петербург, 27 июля. Правоохранители разыскивают телефонного хулигана, сообщившего о «минировании» Смольного. Инцидент произошел накануне.

На телефон справочной службы позвонил мужчина, его голос был изменен с помощью специальной программы. Он заявил, что в здании городской администрации заложено взрывчатое устройство. На место оперативно выехали спецслужбы, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Сотрудники осмотрели помещения и установили, что это была ложная тревога. Никаких бомб на месте не было обнаружено. Эвакуацию людей также решили не проводить. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее суд вынес приговор жителю поселка Красносельский в Краснодаре. Он признан виновным в ложном сообщении о готовящемся взрыве.

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