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Более 1,2 млн человек вакцинировались от COVID-19 в Петербурге
Общество
Более 1,2 млн человек вакцинировались от COVID-19 в Петербурге
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Санкт-Петербург, 27 июля. Вакцинацию от коронавируса прошли 1 267 441 человек в Санкт-Петербурге.

Из них 906 133 завершили курс вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. Согласно статистике, в минувшие выходные очередей на прививание в специализированных пунктах не было. В воскресенье первую прививку сделали 2922 человека, вторую — 3834 человека.

Недавно директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация подростков от коронавируса начнется до 20 сентября 2021 года. С 5 июля в двух московских детских больницах уже проводятся испытания вакцины «Спутник V» для тинейджеров.

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вакцинация прививка коронавирус
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