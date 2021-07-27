Проект по запуску электрички в Пулково стартует в Петербурге в 2021 году

Санкт-Петербург, 27 июля. Реализацию проекта по запуску скоростной электрички от Балтийского вокзала в терминал Пулково могут начать в 2021 году.

Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Проект РЖД по запуску скоростной электрички является частью проекта развития Петербургского железнодорожного узла. К 2024 году жители и гости города смогут воспользоваться новым сервисом.

«Проект находится в высокой степени проработки. Готовы уже в 2021 году активно начать его реализацию», — сказал Беглов на совещании по развитию транспортной инфраструктуры президенту РФ Владимиру Путину.

Недавно губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что аэропорт Пулково к 2025 году может стать одним из крупнейших в Европе благодаря строительству нового терминала.