Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июля 01:46
01:45
Политика
Варшава приписала себе затягивание проекта «Северный поток — 2»
01:45
Общество
Россиян могут обязать сообщать о стоимости ЖКУ при продаже квартиры
01:45
Армия
Конструктор ПАО «Ил» рассказал о ходе испытаний Ил-112В
01:39
Происшествия
Спасатели потушили пожар в жилом доме в Нефтеюганске
01:27
Политика
«Счет не в пользу Польши»: Пушков ответил Варшаве, мечтающей остановить «СП-2»
01:22
Общество
Финансист предостерег от соблазна заработать на кешбэке
01:10
Спорт
Чемпионат России по футболу стартовал с победы московского «Динамо»
01:03
Происшествия
Маленький ребенок погиб в жестоком ДТП в Воронеже
00:59
Общество
Россиянам назвали причину падения спроса на льготную ипотеку
00:51
Общество
Проект по запуску электрички в Пулково стартует в Петербурге в 2021 году
Все новости

Проект по запуску электрички в Пулково стартует в Петербурге в 2021 году
Общество
Проект по запуску электрички в Пулково стартует в Петербурге в 2021 году
Пресс-служба ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»

Санкт-Петербург, 27 июля. Реализацию проекта по запуску скоростной электрички от Балтийского вокзала в терминал Пулково могут начать в 2021 году.

Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Проект РЖД по запуску скоростной электрички является частью проекта развития Петербургского железнодорожного узла. К 2024 году жители и гости города смогут воспользоваться новым сервисом.

«Проект находится в высокой степени проработки. Готовы уже в 2021 году активно начать его реализацию», — сказал Беглов на совещании по развитию транспортной инфраструктуры президенту РФ Владимиру Путину.

Недавно губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что аэропорт Пулково к 2025 году может стать одним из крупнейших в Европе благодаря строительству нового терминала.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Проект по запуску электрички в Пулково стартует в Петербурге в 2021 году
электричка ржд проект
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru