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Рынок складских помещений продолжает демонстрировать рост в Петербуре
Экономика
Рынок складских помещений продолжает демонстрировать рост в Петербуре
 /  pixabay.com

Санкт-Петербург, 26 июля. Производственно-складская недвижимость Санкт-Петербурга за первую половину года пополнилась 15 комплексами общей площадью 139 000 квадратных метров.

Полученный результат в четыре раза превышает итоги января-июня 2020 года. Такие данные предоставил лидер на петербургском рынке индустриальной недвижимости компания Maris.

В планах фирмы на второе полугодие – ввод еще 316 складских «квадратов». К вводу анонсированы такие проекты, как пятая очередь в комплексе «Осиновая роща», «Армада Парк Север», «Русич Шушары», «Тродекс Логистик», «Новоселье» и «Алерс».

Рост цен как на коммерческую, так и на жилую недвижимость в течение последнего года исчисляется опережающими темпами. При этом инфляция является не единственным драйвером подорожания, рассказал главный аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов.

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