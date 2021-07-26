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Правоохранители организовали проверку после падения детей на рельсы в Петербурге

  /   Обновлено: 26 июля 2021 19:15
Происшествия
Правоохранители организовали проверку после падения детей на рельсы в Петербурге
35.мвд.рф  /  Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

Санкт-Петербург, 26 июля. Сотрудники правоохранительных органов инициировали проверочные мероприятия по факту травмирования двух несовершеннолетних детей на железной дороге.

Инцидент произошел на Московском вокзале в Северной столице. Несовершеннолетние находились на платформе с мамой. Скорее всего, материалы проверки направят в Следственный комитет, сообщает источник ФАН.

Семья приехала на вокзал, чтобы поехать в Анапу. Двухлетний ребенок облокотился на коляску, которая случайно покатилась вниз и оказалась на рельсах. Оба ребенка упали вместе с ней. В результате пострадавших доставили в больницу. Медики сообщили, что диагностировали у детей черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга и множественные ушибы.

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дети железная дорога проверка травмы
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