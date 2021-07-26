Разъяренная женщина пыталась выгнать детей-инвалидов с детской площадки в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 июля. Жительница петербургского микрорайона «Балтийская жемчужина» вышла из себя после того, как увидела гуляющих на игровой площадке детей с особенностями развития.

Инцидент сняли на камеру сотрудники центра помощи детям-аутистам. Разъяренная женщина потребовала, чтобы детей выгнали с «ее территории».

«Уводите детей! Больные дети должны гулять отдельно. Они пугают наших детей. Мой ребенок вот испугался. В третий корпус шуруйте свой. Вы здесь гулять не будете, у вас есть свой двор, вот там и гуляйте. У вас все свое должно быть», — накричала разгневанная женщина на одного из воспитателей.

На кадрах также можно заметить, как нервная дама попыталась выбить телефон из рук работницы центра. К счастью, до драки конфликт не дошел. Представители организации обратились в полицию с соответствующим заявлением. Личность женщины устанавливается.

Пользователи социальных сетей рассказали, что агрессивно настроенная петербурженка является местной бабушкой. Ее неоднократно видели гуляющей с внучкой и периодически кричащей на ребенка. В беседе с журналистами муж скандалистки заявил, что инцидент произошел совершенно случайно. По его словам, зачинщица конфликта после таких разборок резко почувствовала себя плохо.

Ранее Deita сообщало об открытии реабилитационных центров для детей-инвалидов в шести городах Приморья.