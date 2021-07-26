Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июля 19:43
19:43
Происшествия
Воры похитили сейф с 17 млн рублей из хостела в центре Москвы
19:43
Происшествия
Жители Ярославля нашли машину с тремя трупами
19:42
Спорт
Храмцов посвятил золото Олимпиады умершей матери
19:41
Общество
Иммунолог оценил длительность последствий у переболевших коронавирусом
19:41
Экономика
Нехватка новых автомобилей зафиксирована на российском рынке
19:40
Общество
Заслуженный врач России рассказал, кому нужна постковидная реабилитация
19:39
Весь мир
Президент Ливана поручил Наджибу Микати сформировать новое правительство
19:39
Экономика
Ретейлер «Магнит» сообщил о планах по увеличению числа торговых точек
19:37
Шоу-бизнес
Звезда «Реальных пацанов» Федункив вышла замуж
19:36
Спорт
Валерий Карпин назвал условие вызова футболистов в сборную России
Все новости

Разъяренная женщина пыталась выгнать детей-инвалидов с детской площадки в Петербурге

  /   Обновлено: 26 июля 2021 18:59
Происшествия
Разъяренная женщина пыталась выгнать детей-инвалидов с детской площадки в Петербурге
Пресс-служба Калининского района

Санкт-Петербург, 26 июля. Жительница петербургского микрорайона «Балтийская жемчужина» вышла из себя после того, как увидела гуляющих на игровой площадке детей с особенностями развития.

Инцидент сняли на камеру сотрудники центра помощи детям-аутистам. Разъяренная женщина потребовала, чтобы детей выгнали с «ее территории».

«Уводите детей! Больные дети должны гулять отдельно. Они пугают наших детей. Мой ребенок вот испугался. В третий корпус шуруйте свой. Вы здесь гулять не будете, у вас есть свой двор, вот там и гуляйте. У вас все свое должно быть», — накричала разгневанная женщина на одного из воспитателей.

На кадрах также можно заметить, как нервная дама попыталась выбить телефон из рук работницы центра. К счастью, до драки конфликт не дошел. Представители организации обратились в полицию с соответствующим заявлением. Личность женщины устанавливается.

Пользователи социальных сетей рассказали, что агрессивно настроенная петербурженка является местной бабушкой. Ее неоднократно видели гуляющей с внучкой и периодически кричащей на ребенка. В беседе с журналистами муж скандалистки заявил, что инцидент произошел совершенно случайно. По его словам, зачинщица конфликта после таких разборок резко почувствовала себя плохо.

Ранее Deita сообщало об открытии реабилитационных центров для детей-инвалидов в шести городах Приморья.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Разъяренная женщина пыталась выгнать детей-инвалидов с детской площадки в Петербурге
петербург балтийская жемчужина дети-инвалиды
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru