Двое детей упали на рельсы в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 июля. Инцидент произошел на Московском вокзале в Северной столице. Несовершеннолетние находились на платформе с мамой.

Семья приехала на вокзал, чтобы поехать на поезде в Анапу. Двухлетний ребенок держался за коляску, которая неожиданно покатилась и оказалась на железнодорожном полотне. Дети упали на рельсы. Они экстренно доставлены в больницу, у пострадавших диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибы.

Поезд раздавил мальчика-велосипедиста на глазах его друга в Кемеровской области. Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного травмирования 14-летнего мальчика железнодорожным составом.