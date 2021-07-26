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Двое детей упали на рельсы в Петербурге

  /   Обновлено: 26 июля 2021 18:22
Происшествия
Двое детей упали на рельсы в Петербурге
pixabay.com  /  analogicus

Санкт-Петербург, 26 июля. Инцидент произошел на Московском вокзале в Северной столице. Несовершеннолетние находились на платформе с мамой.

Семья приехала на вокзал, чтобы поехать на поезде в Анапу. Двухлетний ребенок держался за коляску, которая неожиданно покатилась и оказалась на железнодорожном полотне. Дети упали на рельсы. Они экстренно доставлены в больницу, у пострадавших диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибы.

Поезд раздавил мальчика-велосипедиста на глазах его друга в Кемеровской области. Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного травмирования 14-летнего мальчика железнодорожным составом.

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дети петербург рельсы
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