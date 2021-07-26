Милонов объяснил, почему важно регулировать рынок застройки Петербурга

Санкт-Петербург, 26 июля. Процедуру «правильной» застройки Северной столицы представил депутат Виталий Милонов.

Различные законотворцы, парламентарии и общественные деятели собрались на площадке Медиагруппы «Патриот», чтобы обсудить тему строительства новых районов в Санкт-Петербурге. Об этом писал ФАН.

Участники дискуссии затронули текущее состояние и перспективы девелопмента на юго-западе Петербурга. Депутат Государственной думы Федерального Собрания РФ Виталий Милонов поделился своим взглядом на будущее города в этом направлении.

Член нижней палаты парламента отметил, что окраины Петербурга развиваются крайне неравномерно и неестественно, потому что застройщиков никто не контролирует. В процессе строительства нет логики, так как в городе нет главного архитектора, подчеркивает Милонов.

Депутат призывает к введению жестких регулятивных мер в отрасли, которые «успокоят» девелоперов и перенаправят их деятельность на благо города, а не во вред ему. Возведение новых домов обязательно должно сопровождаться строительством школ, садов, качественных дорог, которых сейчас часто не хватает. Также Милонов добавляет, что прежде всего необходимо учитывать мнение местных жителей.

Милонов ранее критически отозвался об активистах, которые мешали выпускникам Петербурга насладиться праздником «Алые Паруса».