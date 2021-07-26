Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июля 18:08
18:03
Весь мир
Саудовские спецслужбы используют детей сбежавшего диссидента для оказания давления на него
18:02
Общество
Белгородский фестиваль получил номинацию в проекте National Geographic
18:02
Происшествия
Диджей-бисексуал соблазнял мальчиков и девочек в Воркуте
18:01
Экономика
Рост ипотеки на российском рынке ускорился в июне до 3%
18:00
Технологии
Модуль «Пирс» после отстыковки от МКС приземлился на «Кладбище космических кораблей»
18:00
Общество
Новый фруктовый центр с мощностью 5000 тонн яблок в год строят в Ростовской области
18:00
Весь мир
Массовые убийства вместо «войны с красным террором»: Колумбия судит своих военных преступников
18:00
Политика
Политолог Межевич объяснил, зачем Белоруссия закупает вакцину в Китае
17:56
Спорт
Владимир Путин поздравил россиян с золотом Олимпийских игр в Токио
17:56
Весь мир
Во Франции 19-летний юноша лишился глаза после выстрела полицейского
Все новости

Милонов объяснил, почему важно регулировать рынок застройки Петербурга

  /   Обновлено: 26 июля 2021 17:14
Экономика
Милонов объяснил, почему важно регулировать рынок застройки Петербурга
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 26 июля. Процедуру «правильной» застройки Северной столицы представил депутат Виталий Милонов.

Различные законотворцы, парламентарии и общественные деятели собрались на площадке Медиагруппы «Патриот», чтобы обсудить тему строительства новых районов в Санкт-Петербурге. Об этом писал ФАН.

Участники дискуссии затронули текущее состояние и перспективы девелопмента на юго-западе Петербурга. Депутат Государственной думы Федерального Собрания РФ Виталий Милонов поделился своим взглядом на будущее города в этом направлении.

Член нижней палаты парламента отметил, что окраины Петербурга развиваются крайне неравномерно и неестественно, потому что застройщиков никто не контролирует. В процессе строительства нет логики, так как в городе нет главного архитектора, подчеркивает Милонов.

Депутат призывает к введению жестких регулятивных мер в отрасли, которые «успокоят» девелоперов и перенаправят их деятельность на благо города, а не во вред ему. Возведение новых домов обязательно должно сопровождаться строительством школ, садов, качественных дорог, которых сейчас часто не хватает. Также Милонов добавляет, что прежде всего необходимо учитывать мнение местных жителей.

Милонов ранее критически отозвался об активистах, которые мешали выпускникам Петербурга насладиться праздником «Алые Паруса».

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Милонов объяснил, почему важно регулировать рынок застройки Петербурга
милонов петербург застройка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru