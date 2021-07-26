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Депутат Тетердинко оценил перспективы строительства станций метро в Петербурге

  /   Обновлено: 26 июля 2021 17:16
Экономика
Депутат Тетердинко оценил перспективы строительства станций метро в Петербурге
pixabay.com  /  Tama66

Санкт-Петербург, 26 июля. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Тетердинко прокомментировал вопрос строительства метрополитена в Северной столице в ходе прямого эфира.

Чиновник принял участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». Вместе с другими депутатами, законодателями и общественниками он обсудил развитие юго-западного района города, указав на проблему строительства метро. Петербургская администрация не может самостоятельно обеспечить застройку в нужных объемах, считает Тетердинко.

«Для этого нужно крупное федеральное финансирование, без этого эту проблему не решить, другого пути у нас нет», — указал он.

Частные инвесторы инициативой вряд ли заинтересуются, считает депутат. Он также подчеркнул необходимость новых веток метрополитена для ряда районов города, в том числе Приморского и Пушкинского.

Президент России Владимир Путин ранее поручил властям Санкт-Петербурга привести в порядок улицы Кронштадта. Уделить внимание состоянию этих зон российский лидер посоветовал в ходе совещания по вопросам развития Петербургского транспортного узла.

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петербург метро депутат
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