Строительство нового терминала аэропорта Пулково сделает его крупнейшим в Европе

Санкт-Петербург, 26 июля. Петербургский аэропорт Пулково к 2025 году может стать одним из крупнейших в Европе благодаря строительству нового терминала.

Так, воздушная гавань сможет справляться с пассажирооборотом до 30 млн человек в год. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Обеспечение транспортной доступности аэропорта становится стратегической задачей», — добавил градоначальник в рамках совещания президента России по вопросам развития петербургского транспортного узла.

В ходе совещания Владимир Путин ранее предложил петербургским властям создать в городе кольцевую дорогу по примеру ЦКАД. По его словам, Северная столица нуждается во втором автомобильном кольце.