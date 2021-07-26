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Строительство нового терминала аэропорта Пулково сделает его крупнейшим в Европе
Общество
Строительство нового терминала аэропорта Пулково сделает его крупнейшим в Европе
 /  пресс-служба ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Санкт-Петербург, 26 июля. Петербургский аэропорт Пулково к 2025 году может стать одним из крупнейших в Европе благодаря строительству нового терминала.

Так, воздушная гавань сможет справляться с пассажирооборотом до 30 млн человек в год. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Обеспечение транспортной доступности аэропорта становится стратегической задачей», — добавил градоначальник в рамках совещания президента России по вопросам развития петербургского транспортного узла.

В ходе совещания Владимир Путин ранее предложил петербургским властям создать в городе кольцевую дорогу по примеру ЦКАД. По его словам, Северная столица нуждается во втором автомобильном кольце.

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