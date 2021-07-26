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Пожар охватил корпус строящегося апарт-отеля в Петербурге
Происшествия
Пожар охватил корпус строящегося апарт-отеля в Петербурге
Невские Новости  /  Майя Котелова

Санкт-Петербург, 26 июля. Серьезный пожар произошел на улице Салова во Фрунзенском районе. Там вспыхнуло здание ЖК «Апарт-отель VALO», которое в настоящее время не достроено.

Очевидцы сообщают, что над зданием, находящимся на углу улиц Салова и Бухарестской, распространился черный и густой дым.

В пресс-службе МЧС рассказали, что сигнал о происшествии поступил на пульт спасателей в 15:59 по московскому времени. В 18-этажном строящемся жилом комплексе на 1 этаже в помещении площадью 40 кв. метров происходило горение строительного мусора на площади 10 кв. метров. В 16:19 пожар был ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало. С огнем боролись 3 единицы техники и 12 человек личного состава.

Минувшим вечером в городе Кемерово загорелась квартира в девятиэтажном доме по улице Мичурина. До прибытия спасателей по лестничным маршам из подъезда самостоятельно эвакуировались 13 человек, в том числе двое детей, сообщала газета A42.RU.

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