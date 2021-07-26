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«Жили дружно и умерли в один день»: дочь отставного адмирала о трагедии в семье

  /   Обновлено: 26 июля 2021 14:56
Происшествия
«Жили дружно и умерли в один день»: дочь отставного адмирала о трагедии в семье
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Санкт-Петербург, 26 июля. Дочь отставного контр-адмирала Леонида Лобанова, жену и сына которого нашли убитыми в доме на севере Петербурга, не верит в произошедшее, передает корреспондент ФАН.

Алла Еловкова, дочь Лобанова, заявила, что ее отец никогда не ругался матом и не ходил на атомоходах — он служил на дизельной подлодке.

Говоря о своем брате, собеседница ФАН вспомнила, что он закончил консерваторию по классу фортепиано, а в период пандемии коронавируса был уволен с работы, получил нервный срыв и лежал в больнице. После этого мужчина вышел и все было по-прежнему. Еловкова добавила, что ее семья жила дружно. С сожалением она подчеркнула, что родственники умерли в один день.

Тела с ранениями были найдены 24 июля в одной из квартир дома на улице Бутлерова в Петербурге. Было установлено, что они принадлежат родственникам отставного контр-адмирала Леонида Лобанова, которого в середине июля нашли мертвым возле одной из железнодорожных станций города. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело.

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