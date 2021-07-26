Отставной адмирал Лобанов жил отдельно от жены и сына

Санкт-Петербург, 26 июля. Соседи Лобановых рассказали, что в последнее время глава семьи не жил в квартире на Бутлерова, где обнаружили окровавленные тела его супруги и сына.

Дочь отставного адмирала Алла Еловкова подтвердила эту информацию в беседе с корреспондентом ФАН.

«Последние два года он жил в своей квартире в поселке Углово, и что? Он что не мог жить в 86 лет отдельно? Он часто приезжал и во всем помогал. Актер Тихонов тоже в конце жизни жил на даче, и что из того?» — недоумевает женщина.

Леонид Лобанов погиб 16 июля, а спустя несколько дней его жену и младшего сына нашли мертвыми в квартире. Трупы были изрезаны и находились в одной постели. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.