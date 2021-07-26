Путин поручил петербургским властям привести в порядок улицы Кронштадта

Санкт-Петербург, 26 июля. Властям Петербурга следует уделить особое внимание улицам Кронштадта и привести их в порядок.

Такое мнение выразил президент России Владимир Путин. В понедельник он провел совещание по вопросам развития Петербургского транспортного узла.

«Улицами надо заняться, в Кронштадте», — подчеркнул глава государства.

Кроме того, российский лидер предложил создать в Северной столице кольцевую дорогу по примеру подмосковного ЦКАД. По мнению Путина, петербургской агломерации нужно более удаленное от города автомобильное кольцо.