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Путин поручил петербургским властям привести в порядок улицы Кронштадта

  /   Обновлено: 26 июля 2021 14:22
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Общество
Путин поручил петербургским властям привести в порядок улицы Кронштадта
Невские Новости  /  Майя Котелова

Санкт-Петербург, 26 июля. Властям Петербурга следует уделить особое внимание улицам Кронштадта и привести их в порядок.

Такое мнение выразил президент России Владимир Путин. В понедельник он провел совещание по вопросам развития Петербургского транспортного узла.

«Улицами надо заняться, в Кронштадте», — подчеркнул глава государства.

Кроме того, российский лидер предложил создать в Северной столице кольцевую дорогу по примеру подмосковного ЦКАД. По мнению Путина, петербургской агломерации нужно более удаленное от города автомобильное кольцо.

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