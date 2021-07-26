Дочь отставного адмирала рассказала об ухудшении здоровья после убийства родственников

Санкт-Петербург, 26 июля. Алла Еловкова, которая приходится дочерью отставному адмиралу Леониду Лобанову, заявила, что из-за смерти родственников у нее обострились все заболевания.

Женщина вышла на связь с корреспондентом ФАН и дала по факту случившегося небольшой комментарий. Лобанова заявила, что, испытав шок от трагедии, у нее обострились все болезни, среди которых астма и гипертония. По поводу похорон дочка Лобанова ничего не сказала.

Изрезанные тела сына и жены погибшего адмирала нашли в квартире на улице Бутлерова. На данный момент сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства их смерти. Дело о гибели родственников Лобанова взял на личный контроль председатель ведомства Александр Бастрыкин.