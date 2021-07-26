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Бастрыкин взял дело об убийстве семьи отставного адмирала под личный контроль

  /   Обновлено: 26 июля 2021 14:16
Происшествия
Бастрыкин взял дело об убийстве семьи отставного адмирала под личный контроль
Пресс-служба СК РФ

Санкт-Петербург, 26 июля. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела касательно убийства супруги и сына отставного адмирала Леонида Лобанова в Петербурге.

Дело находится на контроле центрального аппарата, сообщили в пресс-службе ведомства. Бастрыкин дал указание провести полномасштабный комплекс следственных действий и в кратчайшие сроки установить лицо, причастное к совершению данного преступления.

Вечером 24 июля в квартире Леонида Лобанова нашли изрезанные тела его жены и сына. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух человек. Сам глава семьи погиб еще 16 июля.

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