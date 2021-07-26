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Губернатор Петербурга поделился с Путиным планами по развитию метро

  /   Обновлено: 26 июля 2021 14:01
Общество
Губернатор Петербурга поделился с Путиным планами по развитию метро
Народные новости  /  Руслан Тимербаев

Санкт-Петербург, 26 июля. Шесть новых станций метрополитена могут появиться в Петербурге в 2024 году, заявил губернатор города Александр Беглов.

Однако для этого требуются дополнительные инвестиции в размере 130 млрд рублей. Об этом глава города рассказал на совещании президента России Владимира Путина по вопросам развития Петербургского транспортного узла.

Глава государства, в свою очередь, предложил создать в Северной столице кольцевую дорогу по примеру подмосковного ЦКАД. По его словам, городу необходима более удаленная кольцевая трасса.

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петербург метро развитие беглов
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