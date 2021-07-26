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Внуку отставного адмирала Лобанова собирали деньги на лечение лейкоза

  /   Обновлено: 26 июля 2021 13:51
Происшествия
Внуку отставного адмирала Лобанова собирали деньги на лечение лейкоза
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Санкт-Петербург, 26 июля. Дочь отставного адмирала Лобанова, проживающая в Мурманске, собирала средства на лечение сына — у него диагностировали острый лимфобластный лейкоз.

С февраля 2020 года юноша проходил терапию в московской больнице. Ранее внук Лобанова учился в политехническом лицее, после чего поступил в Тульское суворовское военное училище. В этом году ему исполнилось 18 лет, сообщил источник ФАН, знакомый с ситуацией.

Супругу и младшего сына отставного адмирала нашли мертвыми в их квартире. Окровавленные трупы лежали в одной кровати. Незадолго до этого погиб глава семьи.

Тревогу забили соседи и старшая дочь Лобанова, которая не могла дозвониться до родных. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

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Все новости / Происшествия / Внуку отставного адмирала Лобанова собирали деньги на лечение лейкоза
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