Внуку отставного адмирала Лобанова собирали деньги на лечение лейкоза

Санкт-Петербург, 26 июля. Дочь отставного адмирала Лобанова, проживающая в Мурманске, собирала средства на лечение сына — у него диагностировали острый лимфобластный лейкоз.

С февраля 2020 года юноша проходил терапию в московской больнице. Ранее внук Лобанова учился в политехническом лицее, после чего поступил в Тульское суворовское военное училище. В этом году ему исполнилось 18 лет, сообщил источник ФАН, знакомый с ситуацией.

Супругу и младшего сына отставного адмирала нашли мертвыми в их квартире. Окровавленные трупы лежали в одной кровати. Незадолго до этого погиб глава семьи.

Тревогу забили соседи и старшая дочь Лобанова, которая не могла дозвониться до родных. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.