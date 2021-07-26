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Президент России оценил идею переноса портовых сооружений в Петербурге

  /   Обновлено: 26 июля 2021 13:37
Экономика
Президент России оценил идею переноса портовых сооружений в Петербурге
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Санкт-Петербург, 26 июля. Владимир Путин оценил планы переноса портов в Северной столице.

Российский лидер Владимир Путин рассказал общественности о намерениях изменить места дислокации портовых сооружений на территории Санкт-Петербурга с целью осуществления городского строительства в местах расположения портов.

Еще весной один из владельцев компании «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев направлял главе государства предложение по редевелопменту Большого порта Петербурга на 440 млрд рублей. В соответствии с инициативой предлагается перенести мощности порта в Усть-Лугу и построить на их месте 4,8 млн «квадратов» жилья. Об этом писал РБК.

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петербург порты городское строительство
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