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Соседка рассказала об убитой семье отставного адмирала в Петербурге

  /   Обновлено: 26 июля 2021 13:12
Происшествия
Соседка рассказала об убитой семье отставного адмирала в Петербурге
gov-murman.ru  /  Пресс-служба правительства Мурманской области

Санкт-Петербург, 26 июля. Женщина, проживающая в одном доме с убитой семьей адмирала в отставке, рассказала о странном поведении сына.

Соседка заявила, что мать и сына обнаружили в одной постели убитыми. Сам 56-летний мужчина отличался непонятным поведением, мало с кем общался. Часто его видели на улице вместе с матерью, сообщила собеседница ФАН.

Ранее следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения двух трупов в квартире отставного адмирала Леонида Лобанова. По словам соседей, неприятный запах появился за несколько дней до страшной находки, но его связали с гниющим из-за жаркой погоды мусором во дворе.

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убийство адмирал лобанов
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