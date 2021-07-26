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Соседи отставного адмирала Лобанова не верят, что он мог расправиться с семьей

  /   Обновлено: 26 июля 2021 13:10
Происшествия
Соседи отставного адмирала Лобанова не верят, что он мог расправиться с семьей
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия

Санкт-Петербург, 26 июля. Отставной адмирал Леонид Лобанов, семью которого нашли мертвой в квартире, не вызывал подозрений у соседей. Он всегда был вежливым и приветливым.

Корреспондент ФАН связался с соседкой Лобановых. Она отметила, что глава семьи казался ей совершенно нормальным и она никогда бы не подумала, что он способен на убийство.

Накануне сотрудники полиции обнаружили окровавленные тела пожилой женщины и мужчины в квартире, принадлежавшей отставному адмиралу.

Погибшие оказались его женой и сыном. По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве двух лиц. Сам Лобанов погиб еще 16 июля.

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