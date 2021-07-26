Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июля 13:29
13:28
Экономика
Президент России оценил идею переноса портовых сооружений в Петербурге
13:21
Происшествия
Правоохранители ищут следы в квартире, где нашли трупы семьи отставного генерала
13:21
Общество
Эксперты назвали способы убрать навязчивые мысли перед сном
13:20
Спорт
Карпин подписал контракт и официально стал тренером сборной России по футболу
13:16
Политика
В ЛНР уверены, что Киев не заинтересован в проведении переговоров по Донбассу
13:14
Происшествия
Более 1000 жилых домов освободились от воды в Забайкалье
13:13
Спорт
Путин не смотрит Олимпиаду в Токио онлайн
13:13
Общество
Загранпаспорта сменивших фамилию россиян станут недействительными через полгода
13:13
Общество
В России одобрили законопроект, который разрешает изымать загранпаспорта у должников
13:09
Политика
МИД России выразил протест послу Японии в ответ на недружественные шаги Токио
Все новости

Кафе сгорело на проспекте Ветеранов в Петербурге

  /   Обновлено: 26 июля 2021 12:55
Происшествия
Кафе сгорело на проспекте Ветеранов в Петербурге
 /  ПолитРоссия

Санкт-Петербург, 26 июля. Правоохранители приехали на вызов о пожаре в кафе «Дудергофка» на юго-западе Петербурга. По словам очевидцев, заведение поджег неизвестный после ссоры с официантами.

Инцидент случился поздно ночью. Владелец заведения написал заявление в полицию об умышленном поджоге его кафе, сообщает источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшего, ущерб от произошедшего составил 7,5 млн рублей. Хозяин заведения на проспекте Ветеранов передал полицейским приметы предполагаемого преступника. Мужчина рассказал, что злоумышленнику на вид 25–30 лет, он среднего роста и телосложения, а также европейского типа внешности. У поджигателя были русые волосы и татуировка на правой руке. Погорелец заявил, что его обидчик был одет в черную куртку, белую футболку, светлые джинсы и мог передвигаться на черном BMW.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее житель Екатеринбурга поджег своего собственного отца. Мужчина пришел к родителю на работу и напал на несчастного с требованием денег.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Кафе сгорело на проспекте Ветеранов в Петербурге
пожар санкт-петербург поджог огонь кафе
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru