Кафе сгорело на проспекте Ветеранов в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 июля. Правоохранители приехали на вызов о пожаре в кафе «Дудергофка» на юго-западе Петербурга. По словам очевидцев, заведение поджег неизвестный после ссоры с официантами.

Инцидент случился поздно ночью. Владелец заведения написал заявление в полицию об умышленном поджоге его кафе, сообщает источник в правоохранительных органах.

По словам потерпевшего, ущерб от произошедшего составил 7,5 млн рублей. Хозяин заведения на проспекте Ветеранов передал полицейским приметы предполагаемого преступника. Мужчина рассказал, что злоумышленнику на вид 25–30 лет, он среднего роста и телосложения, а также европейского типа внешности. У поджигателя были русые волосы и татуировка на правой руке. Погорелец заявил, что его обидчик был одет в черную куртку, белую футболку, светлые джинсы и мог передвигаться на черном BMW.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее житель Екатеринбурга поджег своего собственного отца. Мужчина пришел к родителю на работу и напал на несчастного с требованием денег.