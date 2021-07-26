СК возбудил дело после обнаружения в Петербурге убитой семьи отставного адмирала

Санкт-Петербург, 26 июля. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения двух трупов в квартире отставного адмирала Леонида Лобанова, сообщили в ГСУ СК России по городу.

Погибшие оказались женой и сыном Лобанова. По словам соседей, неприятный запах появился за несколько дней до страшной находки, но его связали с гниющим из-за жаркой погоды мусором во дворе.

Из квартиры не раздавалось никаких криков или звуков борьбы. Главу семейства охарактеризовали как уравновешенного и хорошего человека. Сам Лобанов погиб еще 16 июля.

Накануне местные жители приняли решение обратиться в полицию. Прибывшие на вызов оперативники вскрыли дверь и увидели в квартире тела двух человек с колото-резаными ранами.