Правоохранители обнаружили наркопритон в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 26 июля. Ночной клуб на Гороховой улице оказался наркопритоном. Силовики обнаружили в нем пакетики с запрещенными веществами и «веселящий» газ.

По информации регионального МВД, около сотни человек в ночном клубе отдыхали в момент «облавы». Посетители сбросили более 15 доз различных наркотических веществ. Также силовики обнаружили на барной стойке воздушные шары с «веселящим» газом.

В отношении руководителя ночного клуба было заведено административное дело. Более пяти человек в состоянии алкогольного опьянения были доставлены в отдел полиции.

Москвич принуждал сына помогать ему в своем наркобизнесе, сообщал ФАН. По предварительным данным, задержанный забирал ребенка у бывшей супруги, а потом заставлял вместе с ним делать «закладки» в столице России.