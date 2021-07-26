Жители Санкт-Петербурга стали чаще заключать браки

Санкт-Петербург, 26 июля. Количество свадеб в Петербурге за последние пять месяцев текущего года превысило число прошлогодних браков за этот же период времени.

Специалисты Петростата рассказали, что за период с января по май 2021 года в Северной столице 14 377 пар зарегистрировали свой брак. Однако в прошлом году эти цифры были намного меньше, передают «Невские Новости».

В 2020 году в этот же период брачный союз заключили 10 907 пар. В целом за весь прошедший год в городе на Неве расписалась 38 001 пара. Рекордным месяцем по количеству церемоний стал август. В этом месяце было сыграно 5706 свадеб.

Как ранее сообщалось, россияне назвали предельно возможную стоимость свадьбы. Большее количество опрошенных готовы потратить на нее не более 200 тыс. рублей.