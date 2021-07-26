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Пьяный петербуржец едва не убил новорожденную дочь во время избиения жены

  /   Обновлено: 26 июля 2021 09:49
Происшествия
Пьяный петербуржец едва не убил новорожденную дочь во время избиения жены
pixabay.com  /  PD

Санкт-Петербург, 26 июля. Сотрудники полиции задержали 39-летнего мужчину, который избивал жену и едва не убил новорожденную дочь. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

После застолья между супругами возник конфликт, в ходе которого глава семейства попытался ударить возлюбленную, но попал в голову маленькой дочери, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Малышку, которой еще не исполнилось даже месяца, увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом лобной кости и глазницы, врачи оценивают ее состояние как средней степени тяжести.

Оперативники задержали отца девочки по горячим следам и поместили в изолятор временного содержания. В его отношении возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего лица.

Похожий случай произошел в Оренбурге. Мужчина пришел в гости к знакомой и избил ее несовершеннолетнего сына молотком, сообщало РИА56.

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