Труп девушки с ножевым ранением нашли под окнами жилого дома в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 июля. Правоохранители обнаружили тело молодой женщины с ножевым ранением в спину под окнами многоэтажки на севере Петербурга.

Трагедия случилась в Приморском районе на улице Глухарская. Когда сотрудники полиции проникли в квартиру, из окна которой предположительно выпала покойная, то обнаружили там мужчину также с ножевыми ранениями. Об инциденте сообщает источник в правоохранительных органах.

Пострадавший мужчина, находившийся в тяжелом состоянии, в квартире оказался спутником погибшей девушки. Его доставили в больницу с множественными резаными ранами паха и рук. Труп 32-летней женщины отправлен в морг для дальнейшего исследования. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

Ранее в Екатеринбурге погиб мужчина при попытке залезть к бывшей жене через балкон. По словам очевидцев, женщина не пустила супруга через дверь, после чего он выбрал более радикальный путь, сообщал 360tv.ru.