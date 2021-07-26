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Водитель самоката въехал в каршеринговый автомобиль на севере Петербурга
Происшествия
Водитель самоката въехал в каршеринговый автомобиль на севере Петербурга
Невские Новости  /  Петр Мелихов

Санкт-Петербург, 26 июля. Дорожная авария с участием мужчины на электросамокате произошла в Петербурге.

Инцидент произошел на проспекте Науки в Калининском районе. Свидетели в соцсетях рассказали, что управляющий им мужчина оказался на дороге без сознания.

Телеканал РЕН ТВ ранее сообщал, что водитель сбил управляющего самокатом мужчину. Позже на странице «Новости Ленинградской области» появилась видеозапись, где видно, что в 23:58 самокатчик въезжает в припаркованную машину сервиса каршеринга. Автомобиль остановился, чтобы не проехать по мужчине.

Ранее самокатчик разбил стекло автомобилисту на дороге в Калининградской области. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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