Суд арестовал подозреваемого в убийстве подростка в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 июля. Московский районный суд до 23 сентября арестовал подростка, обвиняемого в убийстве 19-летнего знакомого, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, в субботу, 24 июля, у дома 89 на Пулковском шоссе между обвиняемым и погибшим возник конфликт, в результате которого школьник не менее одного раза ударил оппонента в грудь ножом. От полученных травм юноша скончался.

Школьнику предъявили обвинение в этот же день. Он признал вину и попросил суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, но получил отказ.

Ранее сообщалось, что подросток убил 19-летнего жителя Петербурга в ходе конфликта возле ночного магазина на Пулковском шоссе. По словам очевидцев происшествия, молодой петербуржец находился в состоянии алкогольного опьянения и провоцировал прохожих на конфликты.