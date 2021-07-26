Спортсмены спасли женщину от пьяного мужчины с топором в Петербурге

Санкт-Петербург, 26 июля. Местные спортсмены помогли женщине отбиться от мужчины, который преследовал ее с топором. Инцидент произошел на улице Зои Космодемьянской в Санкт-Петербурге.

По словам очевидцев, мужчина в состоянии алкогольного опьянения преследовал женщину, держа в руках топор. Находившиеся неподалеку спортсмены из местного центра единоборств помогли жертве отбиться от преследователя. Позже они вызвали полицию. На место происшествия приехали сотрудники Росгвардии и обезоружили нападавшего.

Недавно Сахалинский областной суд признал виновными супругов, которые похитили, изнасиловали и убили восьмилетнюю девочку на Сахалине. Мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы, его жену к 15 годам колонии, передает RT.