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Спортсмены спасли женщину от пьяного мужчины с топором в Петербурге

  /   Обновлено: 26 июля 2021 01:31
Происшествия
Спортсмены спасли женщину от пьяного мужчины с топором в Петербурге
59.мвд.рф  /  ГУ МВД России по Пермскому краю

Санкт-Петербург, 26 июля. Местные спортсмены помогли женщине отбиться от мужчины, который преследовал ее с топором. Инцидент произошел на улице Зои Космодемьянской в Санкт-Петербурге.

По словам очевидцев, мужчина в состоянии алкогольного опьянения преследовал женщину, держа в руках топор. Находившиеся неподалеку спортсмены из местного центра единоборств помогли жертве отбиться от преследователя. Позже они вызвали полицию. На место происшествия приехали сотрудники Росгвардии и обезоружили нападавшего.

Недавно Сахалинский областной суд признал виновными супругов, которые похитили, изнасиловали и убили восьмилетнюю девочку на Сахалине. Мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы, его жену к 15 годам колонии, передает RT.

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