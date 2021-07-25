Памятник тюленю торжественно открыли в Кронштадте на День ВМФ

Кронштадт, 25 июля. Вторую часть парка «Остров Фортов» открыли в Кронштадте на День Военно-морского флота РФ. Одним из арт-объектов стал памятник серому тюленю.

Животное было выбрано для скульптуры не случайно. Финский залив является средой обитания серых тюленей. Кроме того, животное включено в Красную Книгу и имеет наивысший охранный статус, сообщают «Невские Новости».

Памятник поставили в соответствии с общей концепцией парка, которая ориентирована на экологию. Одна из целей строительства «Острова Фортов» заключается в привлечении внимания гостей и жителей Кронштадта к сохранению экосреды Балтики и Финского залива.

Еще одна площадка музейно-исторического парка «Остров фортов» ранее открылась в Кронштадте. Она называется «От парохода до атомохода» и посвящена развитию Военно-морского флота России.