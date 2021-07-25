Пожилой мотоциклист проехал 2400 километров, чтобы попасть на День ВМФ в Кронштадт

Кронштадт, 25 июля. Необычный гость прибыл в Кронштадт на День Военно-морского флота России. Он приехал из Старотитаровской станицы Краснодарского края.

Анатолий Хвостик рассказал, что в 1971 году он закончил водолазную школу в Новороссийске. А после проходил трехгодичную службу на дизельной-ракетном катере у берегов Кронштадта. После года службы он отправился в кругосветное плавание на судне, названном в честь полуострова в Баренцевом море, — «Рыбачий». Моряк с теплотой вспоминает непростые, но счастливые годы, которые оставили ему массу впечатлений.

«У меня такая огромная ностальгия, но аж до слез», — рассказал Анатолий Хвостик.

Для своего путешествия он починил мотоцикл 1977 года выпуска. На нем он преодолел 2400 км. На острове моряк пробудет до понедельника, а после отправится домой.

Как ранее сообщалось, в Петербурге зажгли Ростральные колонны в честь Дня ВМФ. Парад принял президент России Владимир Путин.