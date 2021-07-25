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Синоптики предупредили петербуржцев о возвращении аномальной жары 26 июля
Общество
Синоптики предупредили петербуржцев о возвращении аномальной жары 26 июля
pixabay.com

Санкт-Петербург, 25 июля. Аномальная жара вновь вернется в Петербург в начале новой недели, предупредили специалисты ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Столбики уличных термометров в понедельник покажут до +30 градусов. Однако зной задержится в городе ненадолго и горожане вновь ощутят прохладу к середине недели.

Во вторник температура достигнет +30…+32 градусов. Осадков не ожидается. В среду днем показатель температуры местами достигнет +31 градуса, а к вечеру может пойти небольшой дождь. А вот в выходные воздух прогреется не более, чем до +26 градусов.

Возвращение жары также пообещали и москвичам. Погодные условия в российской столице окажутся под влиянием антициклона «Дана».

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