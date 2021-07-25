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Промышленность в Петербурге показала стабильный рост по итогам полугодия

  /   Обновлено: 25 июля 2021 19:59
Экономика
Промышленность в Петербурге показала стабильный рост по итогам полугодия
 /  Невские Новости

Санкт-Петербург, 25 июля. Индекс промышленного производства Петербурга в первом полугодии 2021 года составил 108% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Промышленность в Северной столице демонстрирует стабильный рост, отметил губернатор Александр Беглов. По его словам, это результат мер поддержки реального сектора экономики, своевременно принятых в городском правительстве. Положительную динамику поддерживают инвестиции компаний в создание и модернизацию производств.

«Также компании и организации активно участвуют в национальном проекте «Производительность труда», — обратил внимание градоначальник.

Фонд развития промышленности Петербурга за первые шесть месяцев одобрил 12 займов общей суммой в 740 млн рублей. Предприятиям уже выдано шесть займов на сумму более 260 млн рублей. Беглов также отметил, что в городе выросли объемы выпуска продукции высокотехнологичных отраслей промышленности.

В Северной столице 25 июля прошел парад в честь Дня Военно-морского флота РФ. В Сети показали эффектные кадры мероприятия с участием 54 кораблей и 48 единиц авиации.

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