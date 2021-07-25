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Прокуратура организовала проверку после пожара в доме на Лиговском проспекте

  /   Обновлено: 25 июля 2021 19:35
Происшествия
Прокуратура организовала проверку после пожара в доме на Лиговском проспекте
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 25 июля. Прокуратура Центрального района Северной столицы организовала проверку по факту пожара, произошедшего в жилом доме на Лиговском проспекте.

Соответствующая информация приводится на сайте надзорного ведомства. Прокуратура проверит исполнение требований касательно пожарной безопасности и установит обстоятельства произошедшего. По результатам мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Пожар на Лиговском проспекте вспыхнул в 15:28 по Москве. Первоначально огонь охватил кровлю пристройки к пятиэтажному зданию. Через некоторое время площадь возгорания увеличилась до 1,5 тыс. кв. м. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в 17:30. По данным экстренных служб, пострадала 24-летняя девушка, ее госпитализировали с отравлением.

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