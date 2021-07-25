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После пожара на Лиговском проспекте госпитализировали одного человека

  /   Обновлено: 25 июля 2021 17:58
Происшествия
После пожара на Лиговском проспекте госпитализировали одного человека
Невские Новости

Санкт-Петербург, 25 июля. Информацию об одном пострадавшем при крупном пожаре на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге подтвердили в МЧС по региону.

С признаками отравления продуктами горения госпитализирована 24-летняя девушка, сообщили в управлении МЧС по Петербургу. Всех жильцов дома эвакуировали.

Пожарные полностью ликвидировали возгорание в пятиэтажном доме. Устранить открытое горение удалось спустя два часа. По данным экстренных служб, сообщение о пожаре поступило в 15:28. Пламя разгорелось на площади 300 квадратных метров, позже огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров.

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