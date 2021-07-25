Пожарные ликвидировали открытое горение в пятиэтажке на Лиговском проспекте

Санкт-Петербург, 25 июля. Кровля жилого здания вспыхнула в Центральном районе. Спасатели смогли устранить открытое горение спустя два часа.

По данным МЧС, сообщение о возгорании в доме на Лиговском проспекте поступило в экстренные службы в 15:28. Пламя разыгралось на площади 300 квадратных метров, позже огонь охватил 1,5 тыс. квадратных. метров.

Ликвидировать последствия ЧП приехали более 80 сотрудников МЧС. Помимо этого, к тушению огня привлекли 22 спецмашины. Причину крупного пожара в ближайшее время предстоит установить специалистам.

Ранее ФАН сообщал, что спасатели локализовали пожар в центре Петербурга.