ФАН публикует кадры с места мощного пожара на Лиговском проспекте

Санкт-Петербург, 25 июля. Кадры с места мощного пожара на Лиговском проспекте оказались в распоряжении журналистов. ФАН публикует видео- и фотоматериалы с места происшествия в центре Санкт-Петербурга.

Кровля жилого здания загорелась в Центральном районе Северной столицы. Площадь пожара на данный момент составляет около 300 квадратных метров, сообщает источник в экстренных службах города.

В ведомстве уточнили, что на борьбу с огнем были направлены 68 человек личного состава и 19 единиц техники. По предварительной информации, огонь охватил четвертый этаж здания.