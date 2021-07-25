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ФАН публикует кадры с места мощного пожара на Лиговском проспекте

  /   Обновлено: 25 июля 2021 17:21
Происшествия
ФАН публикует кадры с места мощного пожара на Лиговском проспекте
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Санкт-Петербург, 25 июля. Кадры с места мощного пожара на Лиговском проспекте оказались в распоряжении журналистов. ФАН публикует видео- и фотоматериалы с места происшествия в центре Санкт-Петербурга.

Кровля жилого здания загорелась в Центральном районе Северной столицы. Площадь пожара на данный момент составляет около 300 квадратных метров, сообщает источник в экстренных службах города.

В ведомстве уточнили, что на борьбу с огнем были направлены 68 человек личного состава и 19 единиц техники. По предварительной информации, огонь охватил четвертый этаж здания.

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